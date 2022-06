Een hele kleine studio met een grootse uitstraling

Vaak kom je in studio’s eerst langs de badkamer voor je via een gangetje de eigenlijke ruimte betreedt. Hier is dat niet het geval, je valt hier bijna letterlijk met je neus in de boter doordat de keuken het eerste is wat je tegenkomt. Gelijk ook in de keuken gesitueerd zie je de eethoek. In principe slechts voor twee personen, maar met een beetje creativiteit zou je er ook met z’n drieën kunnen eten. De keuken valt trouwens op door de prachtige stijl waarin die is vormgegeven en dat geldt niet minder voor de eethoek. Let vooral ook even op de leuke lampjes boven de tafel.