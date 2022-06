Wow! 9 schitterende badkamers met hout & natuursteen

Bij het ontwerpen van de badkamer is het van belang om zorgvuldig na te denken welke materialen je gaat gebruiken en hoe je ze wilt verwerken. Het is een zeer belangrijke ruimte in huis waar we graag de nodige privacy hebben en een sfeer die rust, luxe, comfort en ontspanning uitstraalt. Natuurlijke materialen zijn bij uitstek geschikt om deze sfeer neer te zetten. Met natuursteen kun je een prachtige rustieke, landelijke, natuurlijke en serene sfeer creëren in elke ruimte. En wanneer je dit combineert met hout krijg je die mooie look en nog veel meer warmte in je interieur. We hebben 9 prachtige badkamers geselecteerd waar natuursteen de basis vormt van het ontwerp. Ook zien we prachtige combinaties met natuursteen en hout. Kijk en geniet mee van de prachtige sferen die je daarmee kunt creëren!