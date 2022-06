Een vrijstaande woning met een prachtige uitbreiding

Voor we de uitbreiding zelf gaan bekijken, is het toch leuk om even een paar dingen over het oorspronkelijke huis op een rijtje te zetten. Dacht jij in eerste instantie ook dat het een rijtjeswoning was? En toch is dat niet het geval, want het huis is namelijk vrijstaand gebouwd en heeft van zichzelf al een heel behoorlijk volume en oppervlakte. Dat geldt trouwens ook voor de woningen van de buren. Een mooie en rustige wijk waar je heerlijk van een huis als dit kunt genieten. En we kunnen niet om de uitbreiding heen: die zorgt voor nog meer woonplezier!