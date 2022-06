Luxe uitbouw aan een jaren dertig huis

In de oude staat was de woning opgedeeld in verschillende kamers, wellicht onbedoeld een reflectie van de zuilen in Nederland. Nu is alles anders geworden, want de verschillende kamers (ook de verschillende bevolkingsgroepen in Nederland) hebben een interactie met elkaar en vloeien in elkaar over. De keuken en de woonkamer zijn nu sterk op elkaar betrokken. De groene wand zorgt voor de nodige frisheid, terwijl de lichte vloer en de witte wanden daarmee een helder contrast vormen. De oude keuken heeft een nieuwe functie in de nieuwe ruimte gekregen. De eettafel is de centrale plek in de open ruimte waar de familie elkaar tijdens het diner ontmoet.