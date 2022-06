Wonen in een schitterende bunker

Wonen in een bunker klinkt in eerste instantie misschien niet zo aantrekkelijk, maar we hebben het hier natuurlijk niet over een overblijfsel uit de oorlog. In dit geval zien we een moderne woning die misschien het uiterlijk van een bunker heeft, maar veel meer is dan dat. Het is eigenlijk een schitterende villa die een beetje vermomd is. En dat levert voor ons weer schitterende plaatjes op om naar te kijken. De Poolse architecten van KWK Promes hebben een prachtig ontwerp gemaakt en wij mogen het eindresultaat gaan bekijken.