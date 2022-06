8 x een stijlvol en modern interieur

De wand van beton heeft een robuuste look, alsof we hier in een bunker zitten, maar dan natuurlijk wel een vrij stijlvol ingerichte bunker, met een enorme glazenwand (hier rechts), die het interieur laat baden in het daglicht. De blauwe bank met voetenbank vinden we echt royaal, je zou er blauw bloed van krijgen, oftewel je voelt je de koning te rijk als je hier ligt. Let eens op die boekenkast langs de achterwand, de ideale plek om je boeken in op te bergen. Met een expert ontwerp je snel een andere look.