Dutch Design | Zelf kaas maken met Makkink & Bey

Zelf kaas maken: velen van ons zullen niet weten hoe makkelijk het is om zelf verse kaas te maken. De supermarkt, kaaswinkel of de verschillende kramen op de markt vormen voor velen van ons de garantie voor prijs, kwaliteit en gemak. Maar vooral verse kazen zoals mozzarella of Indiase kaas (paneer) kunnen met het grootste gemak zelf thuis gemaakt worden en binnen een halfuur genoten worden! Om dit proces nog makkelijker te maken bestaan er zelfs verschillende gereedschappen voor in de keuken die je hierbij kunnen helpen. Een wel heel bijzonder designer exemplaar, geïnspireerd op culturen waarin het zelf bereiden van kaassoorten een dagelijkse bezigheid vormt, vinden we in de vorm van de Cheese Maker door dutch design Studio Makkink & Bey. Dit project, dat wij vandaag aan jullie voor gaan stellen, is door dit bekroonde design duo gepresenteerd tijdens de Design Week in Milaan dit jaar en is op heel bijzondere manier tot stand gekomen…