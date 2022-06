Jazzy woning steelt de show!

We houden het tempo nog even vast en gaan kijken in de slaapkamer van het huis. Hier ook weer een unieke samenstelling van elementen. Vooral die groene deur is geniaal! Het bed ligt comfortabel (hebben we getest) en de wand erachter ziet er lekker nostalgisch uit. Hier is het dak van de woning duidelijk te zien, dat is van hout, de planken zorgen voor een ouderwetse en gezellige look. De mooie vloer van zojuist zien we hier ook. Een gave slaapkamer waar je ook goed terecht kunt voor een middagdutje.