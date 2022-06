8 x een gave bar voor je kleine keuken

Is dit design gezellig of niet? De bar/keuken is erg bijzonder, er groeit namelijk een gras op. Op deze manier wordt de natuur wel heel dicht naar je toegehaald. Natuurlijk betreft het hier kunstgras dat de functie van een plate vervult. In deze kamer zien we heel subtiel de aanwezigheid van de kleurgroen, namelijk in de gordijnen. Zo krijgt je keuken een frisse look. We krijgen direct zin in sla! Ga lekker zitten aan de bar, want het is bijna etenstijd. Je keuken richt je mooi in als je inspiratie hebt, die kun je hier opdoen! Als je het kunstgras vervangt door echte planten en bloemen, dan stellen wij voor om die onder een van deze lampen te plaatsen aangezien die het echt groen nog meer doen groeien.