Kasten voor mensen met een klein huis en reuze goede smaak

Deze kast is de volwassen versie van een hoogslaper. Bovenop is het bed, te bereiken via een elegante trapladder. Onder het bed bevindt zich een ruime inloopkast en om dat deel af te schermen is er aan de zijkant nog een open kast gemaakt waar je nog de nodige spullen in kwijt kan. Het toppunt van multifunctionaliteit.