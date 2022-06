6 geniale ideeën om je woonruimte uit te breiden

Als je beschikt over een kleine woonruimte, dan is de keuken zeker weten ook niet groot. In dat geval is het belangrijk om te kiezen voor een licht kleurenpalet, omdat lichte kleuren (het is en blijf een gouden idee) je woonruimte optisch vergroten. Je voelt je gewoon veel beter in een lichte ruimte, of deze nu groot of klein is. Hier zien we een keuken waar een kleine eettafel en twee stoelen voor veel gezelligheid zorgen. De stijl van deze kleine keuken noemen we groots, omdat deze in zijn minimalistische vormgeving veel variatie laat zien, zoals het contrast tussen de bakstenen en de egale wand achter de tafel en het voorzichtig vloeken van de vloer met het witte keukenmeubel. Echt een artistieke look!

