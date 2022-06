Voor en Na: een ongelooflijke transformatie

Sommige huizen hebben een herwaardering nodig. Of dit nou financieel of in de praktijk is, maakt in feite niet zoveel uit. Althans in het algemeen niet. Voor ons is die praktische herwaardering natuurlijk wel van groot belang. Herwaardering betekent dan ook vaak waardevermeerdering. En in het geval van ons reisdoel is dat al helemaal het geval. In het zonnige Spanje hebben de experts van Acertus een woning namelijk schitterend opgeknapt. En daarbij zijn niet alleen de bestaande kamers gerenoveerd, ook ongebruikte ruimtes hebben een herwaardering gekregen. Benieuwd naar het eindresultaat? Kom dan snel met ons mee!