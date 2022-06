6 moderne inloopkasten: supergaaf!

Ja, deze kennen we allemaal wel, het is een echte klassieker: de wandkast achter een schuifwand. Zo houdt je de looks van de kamer lekker strak (geen kast die in de kamer staat) en heb je toch de nodige opbergruimte om je kleren in te stoppen. De crèmekleurige looks van de kast passen erg leuk bij de donkere houten vloer. Let eens op de oranje stoel, die staat er ook erg goed bij. Zo komt er een kamer tot leven die chique, maar ook een beetje excentriek oogt. We zullen niet verbaast staan te kijken als we een kamer als deze in een woning in een mediterraanse land aan zouden treffen. Het interieur heeft een bijzonder temperament. Experts helpen je snel met de make-over van je woning.