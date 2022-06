Uniek huis in de heuvels

De woning heeft zes niveaus en is in een cilindervorm gebouwd, de kern bestaat uit beton en geeft een stevige basis aan het huis. Rond deze kern vinden we een houten constructie, waardoor een unieke combinatie tussen zacht (hout) en hard (beton) ontstaat: over tegenstellingen gesproken! De minimalistische look heeft iets heel oosters, dit maakt het eenvoudig te begrijpen waarom deze tegenstellingen gekozen zijn. In dit concept is er geen scheiding aangebracht tussen bouwkunst en omgeving, want de twee lopen in elkaar over. De woning is dus deel van het landschap. Meer mooie huizen vind je hier.