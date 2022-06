Een echt schoon huis? Gooi deze dingen dan NU weg!

Puilt jou voorraadkast ook uit en zie je door de bomen het bos niet meer? Waarschijnlijk staat achterin een pak koekjes met een houdbaarheidsdatum tot 2013 of een zak chips die sinds vorig jaar niet meer veilig is om op te eten. We kopen zoveel voedsel uit angst ooit zonder te komen, meer dan we kunnen eten. En dat is en zonde van het geld en pure verspilling. Zorg dus dat je eens per maand de voorraadkast checkt op aflopende houdbaarheidsdata. Probeer zoveel mogelijk op te maken of breng het anders naar de Voedselbank. Etenswaren met een verstreken houdbaarheidsdatum moet je uiteraard weggooien.