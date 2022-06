Een modern huis met rustieke roots

Vanuit een andere hoek in de woonkamer zien we ook de tweede verdieping van dit mooie huis. Deze is in de vorm van een entresol, waardoor op de benedenverdieping een enorm gevoel van hoogte ontstaat. Van hieruit kijken we ook langs de keuken weer door een enorm raam de prachtige tuin in. Links zien we nog een gezellige open haard en een mooie open kast en helemaal boven een stukje blootgelegde muur die mooi aansluit op die van het exterieur.