8 geniale manieren om een kast in je keuken te plaatsen

De keuken is een van de belangrijkste plekken in ons huis. De opslagfunctie van alle potten, pannen en kookgerei is daarbij het meest essentieel in de keuken. We willen hier namelijk veel spullen in kwijt. Wil je dus een echte efficiënte keuken dan moet de geplande opslagruimte dus op goede wijze worden meegenomen in het ontwerp van je keuken. Vaak plaatsen we een grote voorraadkast in de keuken als extra opslagplaats. Maar wist je dat er nog meer manieren zijn om extra opslagruimte in je keuken te creëren? We tonen je een aantal creatieve kasten die een zee van ruimte bieden voor het opslaan van spullen. Niet alleen maar de traditionele oma's kast maar ook andere moderne en inspirerende oplossingen.