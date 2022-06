10 stijlvolle donkere houten kledingkasten

Deze eenvoudige doch stijlvolle kast heeft alle elementen van een klassieke kledingkast. De kast is vervaardigd uit donker eikenhout waarin de textuur nog goed te zien is. Het hout heeft een elegante donkere, bijna chocoladebruine kleur die door de glimmende laklaag nog versterkt wordt. Deze kast heeft net zo'n statige uitstraling als een antieke kledingkast, maar ontbeert de houtdecoraties en andere opsmuk die men vaak bij antieke kasten ziet. Juist daardoor is deze kast tijdloos en past deze goed in vrijwel elke kamer. In minimalistisch ingerichte kamers zal de kast in het middelpunt van de belangstelling staan, maar ook in een chique kamer met veel franje zou hij niet misstaan.