Tien van de knapste ontwerpen van de moderne hanglamp

Natuurlijk is dit ontwerp onmisbaar in dit rijtje. Het voldoet aan helemaal aan de trends van deze tijd. Het simpele peertje is de laatste tijd overal te zien en ook beton is niet weg te denken uit de hedendaagse interieurs. Maar inderdaad, beton is niet alleen spannend als vloer of wand, ook in kleine details doet dit stoere materiaal het goed, zoals te zien is op de foto. Het is een ontwerp dat spannend is in zijn simpelheid; de fierende, losse draden uit het plafond, de rechte vorm van het beton in contract met de ronde vormen van het peertje. Een paar blokken beton hebben geen peertje en dat geeft het geheel een iets onverwachter aspect.