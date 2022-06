Top 5 van de week: van architectuur tot interieur ideeën

Aan het eind van deze week in november kijken we nog even naar een overzicht van de meest populaire ideabooks van de afgelopen week, oplopend naar de nummer 1 van de magazine: het artikel dat het vaakst door jullie is gelezen! Zo kun je iedere week op de hoogte blijven van de allerlaatste trends en in één blik de meest fascinerende onderwerpen op een rijtje zien. Deze week hebben we vooral naar architectuur en interieur ideeën gekeken: de buiten en de binnenkant van onze woningen. Je bent hier dan ook op de perfecte plek de meest populaire ideeën te bekijken en je erdoor te laten inspireren!