Schitterende verbouwing van een voormalig gemeentehuis

Alles in de woning heeft die strakke look die we met het minimalisme associëren. Ook in deze keuken annex eetkamer zien we de dominante aanwezigheid van deze stijl. De mooie combinatie tussen het warme hout en het smetteloze wit zorgen voor een mooie kleurvariatie in de open ruimte. We staan in de keuken die voorzien is van alle moderne gemakken. Er is zelfs een bar in gevestigd die de mogelijkheid biedt om gezellig met je vrienden aan de bar te zitten, maar dan gewoon in je eigen huis. De eettafel op de achtergrond is natuurlijk het centrum van de eetkamer, daar zit je met z´n allen en geniet je van het goede leven. Let ook even op de lichte sfeer in deze ruimte; het daglicht stroomt door de grote ramen naar binnen en wordt door de witte wanden weerkaatst, zodat het diep in het interieur door kan dringen. Trouwens, de mooiste keukenideeën vind je hier.