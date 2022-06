Unieke, strakke woning ontworpen door gerenommeerd architectenbureau

We nemen vandaag een kijkje in huis Cats, dat gerealiseerd is door Archipelontwerpers; een architectenbureau dat al vele prijzen in binnen- en buitenland in de wacht wist te slepen. In verschillende steden hebben ze reeds hun woningen kunnen bouwen, maar vandaag besteden we aandacht aan het huis Cats in Bergen op Zoom. De inrichting is uiterst modern en de woning herbergt de nodige verrassingen die je zeker zullen inspireren. Om je een mooi beeld van de woning te geven nodigen we je uit om met ons mee te gaan voor een wandeling door het huis. Bekijk deze strakke look van huis Cats zelf en laat je inspireren!