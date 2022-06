Grote eettafels die de blikvanger van jullie huis worden

De tafel op deze foto heeft een blad dat bestaat uit zwart gedeelte en een wit gedeelte. De naam van de tafel 'B-two' is dan ook goed gekozen. Dit is weer een heel ander soort tafel dan dat we op de voorgaande foto's zagen; dit model is 'slank' in al zijn facetten en dat maakt dat de tafel een elegante uitstraling heeft. Ook de tweekleurigheid maakt deze tafel tot een opvallend model. De tafel heeft een minimalistische en industriële uitstraling en is een stuk minder aanwezig dan de voorgaande modellen. Mogelijk is dit model een geschikte keuze als je een grote eettafel wilt, maar wat minder ruimte hebt of al veel spullen in de eetkamer hebt staan.