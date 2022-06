Tips voor een welriekende woning: een lentefrisse geur!

Een zeer voor de hand liggende tip is natuurlijk het gebruik van geurkaarsen. Hier zien we er een stel staan. Het leuke van deze tip is dat het oog ook wat heeft. De vlammen van de kaarsen zorgen voor de gezellige sfeer. Er wordt een heerlijke geur door je woning verspreid. Let erop dat je geurkaarsen geen giftige stoffen bevatten, kies altijd voor een natuurlijke variant! In deze setting passen de kaarsen goed, want de landelijke stijl (let op het meubelstuk) heeft een nostalgische look; wat is er nu nostalgischer dan ouderwets gezellige kaarsen!