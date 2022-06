Voor en Na: hoe een donkere keuken stralend werd!

We nemen je mee naar de meest donkere woning van heel Europa, te vinden in Polen. Natuurlijk is deze kamer tegenwoordig niet donker meer, maar dat was hij vroeger wel. Gelukkig wisten de bewoners de juiste experts te benaderen om hun woning een nieuw look te geven, die eigentijds en stralend licht is! Een goede verlichting kan zo veel goeds betekenen voor je interieur. Daarbij is een licht inrichting een gouden manier om je woning tot een woonpaleis om te toveren. Alles begint met een juiste woonsfeer. Hieronder laten we je zien hoe mooi de woning veranderd is.