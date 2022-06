Villa aan het water met verrassend interieur

Een villa is een prachtige woning om in te leven, maar een villa aan het water overtreft dit. Derksen|Windt Architecten realiseerden deze landelijke villa aan het Spaarne te Haarlem. De eigenaar wilde een woning waarin beslist geen donkere plekken zouden zijn, alles moest stralen in het daglicht. Vanzelfsprekend was ook de locatie een belangrijk aspect, de villa aan het water bouwen bleek een optie en zo geschiedde. Het is een bijzondere villa geworden met een vrij in deelbare eerste verdieping, je hebt alle ruimte want er zijn geen spanten of zwarte dragende wanden, dit omdat de kap zo ontworpen is dat deze zelfdragend is. Voor de woning werd een archetypisch model gebruikt, namelijk dat van de oude boerderij, dit creëert sfeer en zorg voor specifieke kenmerken in het interieur. Daarbij is de woning ontworpen met het oog op de milieu vriendelijkheid; met driedubbel glas en speciale aluminium kozijnen wordt er voor een gedegen isolatie gezorgd. Het huis wordt met een houtkachel en cv verwarmt. De warmte van de houtkachel geeft veel sfeer. We gaan het huis eens onder de loep nemen. Kijk met ons mee en laat je inspireren!