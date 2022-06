Leuke ideeën voor de entree

Het is een gebied in huis dat vaak over het hoofd gezien wordt, maar toch is het een van de meest belangrijke ruimten in de woning. We hebben het over de entree. Denk je maar eens in: je komt bij een bedrijf voor sollicitatiegesprek en bij binnenkomst ziet de hal er rommelig uit en er liggen overal lege dozen. Ben je dan nog steeds enthousiast over het bedrijf? Presentatie is alles, zeker in deze tijd! Daarom moet de hal van je woning echt een visitekaartje zijn! Kijk snel met ons mee naar de mooie voorbeelden!