Welkom in de wondere wereld van vloeren

Zonder gietvloer hoort het huis er niet meer bij tegenwoordig, lijkt wel. Het is nog niet het nieuwe hout, maar wie weet gaat het wel die kant op. De gietvloer geeft het huis een modern vleugje, maar past ook mooi in minimalistische en industriële interieurs. Zoals op de foto is te zien, passen meubels in allerhande stijlen bij de vloer. De vloer op de foto is grijs, maar de kleurkeuze is inmiddels enorm. Belangrijk bij het aanleggen is dat de ondergrond extreem vlak en glad is, let daar dus vooral op. Er bestaan twee soorten gietvloeren; van epoxy en van polyurethaan. Epoxy gaat iets verder qua mogelijkheden in effecten, maar is gevoeliger voor scheuren. Beide zijn makkelijk te onderhouden.