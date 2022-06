Hoewel wij Nederlanders er internationaal om bekend staan dat we nooit onze gordijnen sluiten zijn vormen van raambekleding toch een elementair onderdeel in onze inrichtingen. We staan misschien bekend om ongebruikelijk gordijngebruik, wij weten dat de ramen bedekken wel degelijk een plaats heeft in ons dagelijks leven. Maar dicht of open, vreemde gebruiken of niet, gordijnen, vitrage etc. zijn producten die in iedere ruimte met een raam (en voor velen is dat iedere kamer in huis) een significant deel uitmaken van het design. Zelfs omhoog gerolde rolgordijnen zijn nog zichtbaar en velen van ons, hoe zelden we deze gordijnen misschien ook sluiten, willen deze dan ook in de stijl en kleuren van ons interieur integreren. Om te laten zien hoe de stijl en kleur van een gordijn de sfeer van de ruimte kunnen bepalen hebben wij hier een zestal kleurige gordijnen op een rij gezet die echte blikvangers vormen.