Decoratieve elementen in de tuin

Natuurlijk vormen planten, bloemen en bomen belangrijke elementen in een tuin. Maar juist door de toevoeging van decoratieve onderdelen kan een tuin enorm aan kracht winnen. En er is een breed scala aan mogelijkheden. In dit Ideabook lichten we er een aantal uit. Zo zien we niet alleen een bijzondere waterval, maar ook functionele voorwerpen die zorgen voor de nodige warmte in de tuin. Of voor sfeervol licht. En nu de winter nadert, breekt ook de tijd aan, dat we onze tuin een ander karakter kunnen geven. Bijvoorbeeld met een vuurtafel of een opvallende vogelhuisje. Niet alledaagse elementen geven de tuin een eigen karakter waardoor deze plek zich kan onderscheiden. En, niet alleen grote tuinen lenen zich voor een eigen gezicht. Juist bij de inrichting van kleine ruimten wordt een extra beroep op de creativiteit gedaan. Dat kan tot opmerkelijke resultaten leiden.