Drie planken en een rekje? Garderobekasten kunnen zoveel mooier!

We kijken eerst even naar een bescheiden inloopkast. Een ongebruikte slaapkamer kan prima op deze manier ingericht worden. Hoogstwaarschijnlijk bewaar je er toch al jassen, tassen en schoenen die je niet dagelijks gebruikt of hang je er de was te drogen. Wat is het dan mooi om zo'n ruimte te voorzien van een wandsysteem met hangruimte, ligruimte, laden en kastdeuren. Het hele gezin zou hier zijn kleren kwijt kunnen en er is ruimte genoeg om je er gelijktijdig om te kleden. Wat een extra ruimte zal dit opleveren in de slaapkamer!