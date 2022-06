Pop design in de slaapkamer. Plafonds met iets extra's

We beginnen even met een inleiding in pop design door deze pittige slaapkamer te bespreken. Een rond bed met leren bekleding is niet voor Jan en Alleman. Toch blijft het smaakvol door de kleurstelling. Op het plafond zien we de ronde vormen van bed en nachtkastjes terug. Er is een verdieping aangebracht met vloeiende lijnen waarin licht een belangrijke rol speelt. Het licht werkt als sfeerverlichting, maar is ook een ornament op zich. Pop design kenmerkt zich door dit soort uitsparingen in het plafond, die veelal worden gecombineerd met licht of kleur.