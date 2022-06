Licht uit, spot aan. De leukste manieren om spotjes te gebruiken

In deze hippe kamer is gekozen spotjes samen te laten werken met andere lichtbronnen. In een vrij rustige en neutrale kamer is gekozen voor een paar echte eyecatchers. Het Sex Pistols olievat is erg stoer en een handige bijzettafel en op de muur is een schitterende mural gemaakt. Die mural mag overduidelijk in de spotlight, dus door de kleine lampjes langs de rand van het plafond krijgt hij de aandacht die hij verdient. Ook in het midden van het plafond is een spot geplaatst als praktische verlichting, maar boven het bed is gekozen voor twee verfijnde hanglampjes. Prettig als sfeerlicht en om bij te lezen.