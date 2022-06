Kunst ideeën | Inspirerende sculpturen voor in huis

Ben je in je hart een wereldreiziger? Houd je van een spannend interieur dat uniek is ? Dan is deze Afrikaanse struisvogelsculptuur echt iets voor jou. Het is een sculptuur die gemaakt is in de moderne beeldhouwstijl. Beeldhouwen is dus niet alleen een stuk marmer stevig onder handen nemen. Het is ook het vormen en lassen van staal om er een prachtig dier uit voort te laten komen. Dit werk is uniek, omdat het handwerk is. De ambachtelijke procedure die ten grondslag ligt aan dit werk staat dus haaks op massaproductie van de accessoires en sculpturen die je tegenwoordig overal kunt kopen. Het object past zowel in strakke als in bonte interieurs.