Wonen in de serene rust van het platteland. Uitzicht op weidse akkers en groene bossen. Een charmante woonboerderij met genoeg ruimte, maar wel met alle moderne gemakken en een stoer tintje. Dat is precies wat we je vandaag laten zien met deze moderne monumentale woonboerderij met industriële elementen. Het project van architect Arend Groenewegen is nog niet klaar, maar je kunt wel zien dat het een fraai eindresultaat gaat worden.