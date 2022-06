Verlichting | De Creatieve Breking van het Licht

Bij conceptuele kunst staat het idee achter het werk voorop. Vaak is het dan minder van belang of het werk er mooi uit ziet. Binnen de designwereld vinden we deze conceptuele tendens ook, maar het uiterlijk van accessoires en meubelstukken speelt hier vaak wel een belangrijke rol. Neem deze lamp. Wat is het idee achter deze lamp, waarom is het oude model van de gloeilamp in deze driehoek gehangen? Is het licht soms gevangen in de driehoek van schoonheid, waarheid, goedheid, zoals die al in het oude Griekenland onder filosofen werd gehanteerd. Is het soms het licht van de kennis die wij kunnen vergaren? Het zou zo maar kunnen, want kunst en filosofie grijpen altijd terug op elkaar. In combinatie met de geweldige glazentafel, houten vloer, betonen pilaar en zitgedeelte dat zich achterin het vertrek bevindt, heeft deze lamp een sfeer bepalende aanwezigheid.