homify 360°: Brick House

In de buurt van Mumbai, of om precies te zijn in Wada, is een grote boerderijwoning gebouwd waarvan de architectuur ideaal op het klimaat van de locatie is afgestemd. De fascinerende bakstenen gevel van het huis voegt zich harmonisch naar de natuurlijke omgeving. Hierbij zijn onze experts van IStudio Architecture geïnspireerd door de creaties van Laurie Baker en Nari Ghandi. Laurie Baker is een Engelse architect, die door zijn kostenbesparende en energie-efficiënte ontwerpen bekend geworden is. Zo goedkoop mogelijke bouw maar met hoge kwaliteit is zijn merkteken. Dankzij deze futuristische ideeën is men ook in India bekend met zijn ideeën. Nari Ghandi daarentegen is een Indiase architect die beroemd werd om zijn organische architectuurdesigns.

Hoe de architectonische inspiratie van beiden op het moderne project van IStudio Architecture heeft uitgewerkt gaan we hier bekijken in de vorm van de Brick House.