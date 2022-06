Inspirerende Vormen voor je Interieur

De slangenschubben sofa heeft een bijzonder krachtige uitwerking in je interieur. Je ziet zoiets niet vaak voorbij komen, en je moet enige durf hebben dit in je huis neer te zetten, maar wat een ontwerp! De slang als symbool is zo oud als de weg naar Rome. In vele culturen op de wereld is het dier een belangrijke mythische figuur. Voor de Aboriginals van Australië is het knip en klaar: de slang is een brug tussen de alledaagse tijd en de ´Droomtijd´. Voor hen bestaat de alledaagse tijd waarin we leven en handelen, en er bestaat een andere tijd, de Droomtijd, waarin de aarde gemaakt is, en die nu nog steeds het fundament legt voor het handelen in hun alledaagse nu. De Droomtijd lijkt op wat sommigen de Eeuwigheid noemen. De Aboriginals leven al zo´n 60.000 jaar in Australië, en wat een rijke kennis hebben zij van hun omgeving! Hun leven is ingericht om in harmonie met de natuur te leven. Dit laatste is de westerse mens vergeten, maar we beginnen het ons gelukkig weer te herinneren. Natuurlijk is dit ook een geweldig meubelstuk vanwege het ontwerp, materiaal keuze en comfortabele vorm, maar de symbolische zeggingskracht van een meubel is minstens zo belangrijk voor je interieur. Tenminste, als je daar in gelooft.