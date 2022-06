Een stijlvol familiehuis met verrassende details

Aan de keuken grenst de royale woonkamer met uiterst links een ruime eettafel. Rechts zien we een zeer comfortabele loungebank. Hier kun je lekker onderuitgezakt televisiekijken of van de open haard genieten. Achter de gesloten gordijnen is een grote glazen schuifdeur die, indien gewenst, veel daglicht naar binnen laat en uitzicht biedt over de tuin. Let vooral ook op de groene binnentuin links op de foto, maar daarover hieronder meer.