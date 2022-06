Het gave interieur waarmee deze woning uniek werd!

In deze kamer zonder ramen is het wel mooi licht. Veel oude huizen hebben niet zoveel ramen, dat was deels uit veiligheid maar ook om zo de warmte buiten te houden. Tegenwoordig hebben we airco, dus een woning is ook zo weer koud als er even gelucht is. De verlichting van de industriële afzuigkap zorgt voor een sprookjesachtige look! Het is niet moeilijk ons voor te stellen dat je hier heerlijk kunt koken. De heerlijkste dingen! Let eens op het bijzondere kleed op de vloer, dat geeft een schitterende twist aan deze ruimte. We vinden het zo bijzonder dat de oude plafonds een duidelijke rol gekregen hebben in deze nieuwe ruimte.