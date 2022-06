7 unieke ideeën om je badkamer te verbouwen

Het is net alsof we in Zweden aan beland zijn. Deze badkamer staat helemaal in het teken van hout, met verschillende tinten en texturen. Zo maak je een kamer met een natuurlijke look! Met zo'n badkamer wil je niets anders meer dan in het vrijstaande bad liggen om te genieten. Zeker als het buiten koud is. Let ook even op het fabuleuze design! Echt mooi!