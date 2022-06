10 gave designtips voor je terras

Een goede basis in het leven is belangrijk, bijvoorbeeld een diploma en een baan. Een goede fundering is belangrijk in de architectuur. Een goede vloer is belangrijk op een dakterras. Hier is deze stevig en sfeervol. De kiezelstenen tussen de houten planken zorgen voor een bijzonder effect. Let ook even op het gazon en de potten met planten. Hier heb je het gevoel dat je in een volwaardige tuin staat! Echt een prachtig dakterras waarop je van deze zomeravonden kunt genieten. Meer mooie ideeën vind je hier.