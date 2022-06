Top 5 van de week: kubuswoningen voor een prikkie en meer

We nemen je mee naar een gave villa in Blaricum met een rieten dak. De plek om te genieten van het goede leven. Verschillende kamers hebben een unieke look en vormen een schitterende eenheid. Deze mooie villa is ontworpen door innovatief architect Dennis Kemper van 01 Architecten, een bureau dat zich gespecialiseerd heeft in vrijstaande woningen. Het pand is gebouwd aan een van de invalswegen van Blaricum en is een van de mooiste woningen in de nabije omgeving.

Kijk snel met ons mee en laat je inspireren door deze Nederlandse architectuur waar we trots op mogen zijn!