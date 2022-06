6 mooie gelijkvloerse woningen

De elegante woning op de foto hierboven is zeer functioneel. De woning is gelijkvloers, maar toch een stuk boven de grond gebouwd. Dit is vooral fijn als je in gebieden woont waar jaarlijks veel regen valt. Je tuin kan tijdens langdurige stortbuien behoorlijk onder water komen te staan. Dan is het wel zo prettig als het water behoorlijk hoog moet staan voordat het door je voordeur naar binnen komt. Door het toenemende aantal tropische buien in ons land, is een iets verhoogde gelijkvloerse woning geen overbodige luxe.