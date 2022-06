Hoe een klein appartement groots kan zijn

We zien een ruime entree waar genoeg plek is voor de nodige kastruimte. Bij binnenkomst is meteen links de badkamer, maar daarover later meer. We zien een kleine woon/zitkamer, een kookeiland met daarachter de eettafel. Links van het kookeiland is nog een keukenblok, rechts een balkon en daar weer rechts van een deur naar waarschijnlijk een slaapkamer. Al met al is dit een zeer fraaie ruimte, met een prachtige houten vloer die goed combineert met het wit van de keuken en de muren en de moderne inrichting.