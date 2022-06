Een woning om verliefd op te worden!

Het dakterras was al een mooie plek, maar van de woonkamer wordt je nog meer ontspannen. Wat een fantastische ruimte en wat een heerlijke sfeer is hier te vinden! Het is ook zo aangenaam dat de woonkamer in feite uit twee gedeeltes bestaat. Op deze manier kun je heel veel mensen kwijt en lijkt dit ook een ideale locatie om een feestje te geven. In het najaar of in de winter lekker de open haard aan… Wat een heerlijke plek!