Uitstelgedrag. Hoe ga je ermee om?

Dit is een lastige. Alhoewel je wacht tot iemand je motiveert om te starten, denk je altijd na over de beste manier om aan de slag te gaan. Totdat je de oplossing vindt, verzand je van het ene kleine klusje in het andere waardoor het lijkt alsof je heel druk bent maar in feite onnodige en irrelevante taken uitvoert.

En ja, misschien is dit wel het beste moment om gitaar te leren spelen of naar dat liedje te luisteren waar je al tijden naar op zoek was of misschien zelfs wel een nieuwe taal te leren. Maar dat brengt je niet dichter bij je doel – het geeft alleen je hoofd wat rust van het nadenken over uitstelmogelijkheden.

Je hebt een ruimte nodig waar je rustig en helder kan nadenken zoals deze prachtige relaxhoek van Mukoyama architects! Trek jezelf een paar uur terug om rustig na te denken en daarna kun je volop aan de slag!