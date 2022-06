Verleden laten leven: een moderne woning in een oude boerenschuur

We zien hier de woning bijzonder fraai in het landschap liggen. Omdat de avond valt komt de lichtsfeer in de woning op een prachtige wijze naar vormen. De archetypische, direct in het oogspringende schuurvorm geefet de woning een eenvoudig te bevatten vorm. Er is in deze eenvoud toch nog de nodige variatie te herkennen: zo heeft de woning aan de noordzijde een gesloten karakter, terwijl deze aan de tegenovergestelde zijde juist zeer open oogt. De verschillende uitsneden maken geven de woning een transparante look. Voor de bouw zijn duurzame materialen (zoals hout) uit de omgeving gebruikt waardoor de lokale markt kon mee profiteren van de bouw van dit huis. Laten we eens binnen gaan kijken.