Daglicht! 9 spectaculaire huizen met grote ramen

Deze woning ontworpen voor in een bosomgeving zal zeker de aandacht trekken van de nieuwsgierige blikken van voorbijgangers. In de gevel contrasteert het zware beton op subtiele wijze met de lichtheid van de grote ramen. De samenstelling is nog interessanter dankzij het gebruik van verschillende groottes in de ramen – het bovenste blok lijkt in de lucht te zweven. Dit project voor een huis in de Oekraïne is nog slechts een ontwerp maar ziet er veelbelovend uit! Heb je een bepaald idee en wilt je graag een ontwerp laten maken? Hier vind je meer informatie over hoe je een architect inschakelt.