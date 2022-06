Kunst Anno NU

Ken je die bekende album hoes van de Amerikaanse band The Velvet Underground met die beroemde banaan er op? Dat kunstwerk is gemaakt door Andy Warhol, die de kunst en het alledaagse leven liet samenvloeien. Hij schilderde ook een series schilderijen waarop een blik tomatensoep te zien is. Erg alledaags niet? Veel van wat we tegenwoordig aan kunst zien, waarop zo'n banaal of alledaags onderwerp staat, zou waarschijnlijk niet hebben bestaan zonder Andy Warhol. Het werk wat je hier ziet lijkt het onderwerp van de banaan ontleent te hebben aan dat bekende werk van Warhol. Dit wand paneel hangt in een fruitwinkel in Rotterdam, maar dat wil niet zeggen dat iets dergelijks niet in een interieur mag hangen. Want dat bepaal je natuurlijk zelf. Toegegeven, het is wel voor mensen met een excentrieke smaak, maar als iedereen bloemetjes behang op de muur heeft, wordt de wereld wel erg saai.